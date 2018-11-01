Квициния о бюджете МЧС на 2019 год: опасения оправдались

Проект бюджета был принят с надеждой, что в 2019 году государство поддержит ведомство, сказал в интервью Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

"Наше ведомство несет большие затраты. У нас нет никаких доходов, за исключением штрафов, которые мы выписываем за несоблюдение правил пожарной безопасности. Мы зачисляем в бюджет копейки. Основные расходы связаны с содержанием службы. С каждым годом проблемы не уменьшаются, а, наоборот, растут. Мы обсуждали, что возможно на будущий год финансирование не увеличится, наши опасения оправдались. Министерство финансов разъяснило, что пока нет возможности увеличения бюджета, поэтому проект был принят с надеждой, что в 2019 году нас государство поддержит", — сказал Квициния.

Кабинет Министров утвердил проект республиканского бюджета Абхазии на 2019 год на заседании 30 октября, общий объем которого составит 9 миллиардов 675 миллионов 376 тысяч рублей. Прогнозируемый дефицит составит 143 миллиона 696 тысяч рублей.