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Ираклий Кация
© Фото: vk/Детско-юношеский турнир "DАGOMYS CUP"

Кация об успехе юного "Нарта" на турнире в Сочи: помог метод "младшие против старших"

Радио
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О том, что юным футболистам "Нарта" помогло успешно выступить на Международном футбольном турнире "DAGOMYS CUP 2018", о своей тренерской методике, радио Sputnik Абхазия рассказал тренер команды Ираклий Кация.

Детская и юношеская команды "Нарты" из Сухума стали призерами на Международном турнире по футболу "DAGOMYS CUP 2018", который проходил в Сочи. 

"У меня в команде пятеро футболистов 2010 года играют против тех, кто старше них. Это моя методика, я младших ставлю играть против старших все время, и результат налицо. Играют полтора года и начали обыгрывать детей старше себя. Я считаю, что дети будут развиваться только тогда, когда будут играть либо против одногодков, либо против старших. Так идет формирование. Годик-два можно потерпеть, когда им сложно, но потом они окрепнут. Так и получилось у меня. В детях я воспитываю силу воли и духа. Хочу, чтобы дети понимали, куда они ходят, зачем и во что играют. Еще полгода назад мы были на этом же турнире, где все было не совсем хорошо, если мягко сказать. Сейчас ко мне подходили тренеры других футбольных клубов из Москвы, Челябинска и восхищались, что мои дети выросли очень сильно. Они спрашивали, те ли это дети, которые были полгода назад. Даже организаторы сказали, что у нас была самая лучшая команда", — рассказал Кация.

По словам Ираклия Кация, немалую роль в успешном выступлении детей сыграла группа поддержки. Но и в этом вопросе у тренера существует свой подход. 

Подробности слушайте в подкасте. 

На турнире "DAGOMYS CUP 2018"  участвовали футболисты 2009 и 2010 годов  из Ростова, Москвы, Дагомыса, Сочи, Челябинска, Саранска, Сухума, Ташкента. 




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