Диетолог Гулия о веганстве: больше вреда, чем пользы

"Некоторые исследователи считают, что веганская диета является полноценной и здоровой. Но существует и другое мнение. Витамин В12, полностью отсутствует в растениях, он только содержится в продуктах животного происхождения. Веганский рацион питания может вызвать анемию и привести к нарушению нервной системы. Также не стоит обольщаться на счет железа, некоторые считают, что содержания этого витамина в бобовых и брокколи достаточно, но железо содержится в растениях в структурной форме и всасывается организмом очень плохо. Витамины в капсулах или в таблетках изменят ситуацию немного в лучшую сторону, но лучше всего витамины получать из продуктов, в которых они содержатся", — сказала Гулия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Всемирный день вегана отмечается 1 ноября. Этот праздник приурочили ко дню образования в Англии Веганского общества в 1944 году, основная цель которого заключается в содействии распространения веганства.

Веганство является наиболее строгим проявлением вегетарианства, то есть его последователи отказываются от потребления продуктов, полученных в результате эксплуатации и забоя животных. Они исключают из своего рациона мясные и рыбные блюда, молочные продукты, яйца и даже мед. Они не носят одежду из шерсти, шелка, кожи и меха. Они выступают категорически против проведения опытов над животными и их привлечения в развлекательные шоу.