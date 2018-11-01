Цугба о ликвидации снарядов времен войны в Абхазии: благо люди не трогают

Саперы МЧС Абхазии извлекли из цоколя здания на территории Сухумского индустриального колледжа снаряд БМ-21 артиллеристской установки "Град" времен Отечественной войны 1992-93 годов, говорится в сообщении спасательного ведомства.

"В основном к нам на пульт поступают сообщения или через знакомых обращаются. Из колледжа сообщение поступило на пульт, мы выехали, обнаружили остатки от реактивного снаряда, которые во время войны использовались очень часто обеими сторонами. Благо этот снаряд не взорвался тогда, все, что было в нем, выгорело, то есть он не представлял собой никакой опасности. Когда люди видят такое, по известным причинам не трогают, боятся. Но иногда пытаются подковырнуть, посмотреть. В октябре к нам поступило около 11 звонков, за это время мы обнаружили 45 боеприпасов в разных местах. Бывает, что обнаруживают люди снаряды на крыше дома. Накануне был случай, на чердаке трехэтажного дома была обнаружена граната. Нередко встречаются стреляные мины, которые вылетели и прошли через канал ствола, они уже на боевом взводе, их категорически нельзя трогать. Не всегда понятно, в каком состоянии снаряд находится. Зимой обычно идет спад сообщений об обнаружении боеприпасов, в основном весной, когда люди начинают расчищать огороды, участки возле домов. В основном сообщения поступают из Очамчырского района, а также из Эшеры, где проходили боевые действия", — рассказал Цугба.

Снаряд обнаружили случайно при расчистке двора колледжа и вызвали спасателей. Прибывшие саперы определили, что снаряд при попадании в здание не взорвался, его пороховая часть выгорела полностью. Находку вывезли с территории колледжа. Еще один взрывоопасный предмет, а именно ручная граната РГ-42 образца 1942 года, был найден на чердаке частного дома по улице Харания в Сухуме. Саперы также вывезли взрывоопасный предмет и обезвредили его. На территории Сухумского района грибники обнаружили целый схрон боеприпасов, которые также были утилизированы саперами МЧС Абхазии.