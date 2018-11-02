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Поиск
Григорий Скворцов
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Скворцов о фильме "Поиск": равнодушным к картине невозможно остаться

Радио
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Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал радио Sputnik о том, что документальный фильм "Поиск" будет о человеческих эмоциях и поисках родных пропавших без вести в немецких концлагерях.

"Мне, как автору и руководителю проекта,  было бы обидно, если мы такую уникальную картину не смогли бы зафиксировать для истории страны и для культуры кинематографа. Военные курсанты с полевыми планшетами, в которых лежат маршрутные листы со сведениями, которые они выбирали неделями из общего массива данных, приезжают в села и начинают работать. На месте они находят семью и сообщают сведения. В картине и культура современной Абхазии, общение с населением, жизнь деревни. Мы решили, что такие истории нельзя пропустить. Это хроникальный фильм. Там нет диктора, там камера идет за героем будь то бабушка или курсант, вы слышите только голоса героев, как происходит поиски и эмоции семьи. Равнодушным невозможно быть", — сказал Скворцов в эфире радио Sputnik.

Теги:
документальные фильмы, поиски


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