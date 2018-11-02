Пономаренко об уникальности С-300: таких наземных систем никто кроме России не предлагает

Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии после 17 сентября, когда сирийские ПВО по ошибке сбили российский военный самолет Ил-20, пишет Contra Magazine.

"Такого рода систем, именно в наземном варианте, никто не предлагает, их нет в принципе. Таким образом, получается, что покупка этих систем зарубежными странами Китаем, Индией, Турцией — это признание, что эта система сильная, технически совершенная, уникальная, больше ее не у кого взять. Для крупных стран, в том числе для России, это очень важно, потому что нельзя постоянно держать перехватчики. В современных условиях этот комплекс действительно является уникальным по ряду параметров. Это единственная наземная система, которая позволяет контролировать, защищать огромные территории, она также является достаточно универсальной в отличие от других существующих дальнобойных систем, она использует несколько типов ракет, обороняет различные рубежи. Плюс надо учитывать, что система по определению контролирует огромную территорию", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

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Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября российский Ил-20, следовавший на авиабазу Хмеймим, был случайно сбит сирийскими ПВО во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии. В результате погибли 15 военнослужащих.