Хварцкия о бюджете Дорожного фонда на 2019 год: будем довольствоваться тем, что есть

"Мы, конечно, далеки от того, чтобы сполна удовлетворять запросы, мы исходим из планируемой суммы по доходной части. Данная сумма рассчитывается, исходя из факта текущего года, сумма небольшая, она действительно далека от реалий, но довольствуемся тем, что есть. В текущем году по доходной части предусмотрена сумма в 70 миллионов рублей, что на два миллиона больше, чем в прошлом году. Средства Дорожного фонда формируется за счет уплаты двух налогов — это налог на реализацию ГСМ и налог с владельцев автотранспортных средств. Есть еще и транзитный налог, но так как транзитного транспорта у нас нет, данный налог не функционирует. Средства направляются исключительно на содержание, ремонт и строительство вне городских автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности, туда входит и центральная трасса Псоу — Ингур, а также автодороги местного значения. Городские дороги относятся в ведомство администраций районов", — сказал Хварцкия.