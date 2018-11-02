20:52 02 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Зураб Хварцкия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хварцкия о бюджете Дорожного фонда на 2019 год: будем довольствоваться тем, что есть

Радио
Получить короткую ссылку
5210

Исполнительный директор Дорожного фонда Абхазии Заур Хварцкия в эфире радио Sputnik рассказал, насколько принятый Кабинетом Министров Абхазии проект бюджета на 2019 год отвечает потребностям фонда.

"Мы, конечно, далеки от того, чтобы сполна удовлетворять запросы, мы исходим из планируемой суммы по доходной части. Данная сумма рассчитывается, исходя из факта текущего года, сумма небольшая, она действительно далека от реалий, но довольствуемся тем, что есть. В текущем году по доходной части предусмотрена сумма в 70 миллионов рублей, что на два миллиона больше, чем в прошлом году. Средства Дорожного фонда формируется за счет уплаты двух налогов — это налог на реализацию ГСМ и налог с владельцев автотранспортных средств. Есть еще и транзитный налог, но так как транзитного транспорта у нас нет, данный налог не функционирует. Средства направляются исключительно на содержание, ремонт и строительство вне городских автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности, туда входит и центральная трасса Псоу — Ингур, а также автодороги местного значения. Городские дороги относятся в ведомство администраций районов", — сказал Хварцкия.

Теги:
дороги Абхазии, Абхазия


Главные темы

  • Фестиваль дружбы народов. Арт-маркет
    Праздник единения: фестиваль "Дружба народов" прошел в Сухуме

    Под лозунгом "Абхазия – наш общий дом" в Сухуме состоялся "Фестиваль дружбы народов", приуроченный ко Дню народного единства России. О том, чем угощали гостей местные общины, какие изделия ручной работы представили школьники и удалось ли собрать средства на спасение пальм Абхазии от вредителя, читайте в материале корреспондента Sputnik.

    22
  • Международная конферненция и выставка COINS 2018
    Монеты и банкноты Нацбанка Абхазии вызвали ажиотаж на выставке в Москве

    На проходящей в Москве Международной выставке монет Coins 2018 председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа признался, что с трудом находит некоторые абхазские монеты для личной коллекции.

    145
  • Асида Шакрыл
    Шакрыл о работе омбудсмена в Абхазии: готовы помогать и консультировать людей

    Новый офис Уполномоченного по правам человека открылся в здании Нацбиблиотеки Абхазии 1 ноября. О том, какие задачи стоят перед омбудсменом, и в чем сложность их реализации в интервью радио Sputnik рассказала Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл. Шакрыл: в Абхазии хорошие законы, но нет полной реализации>>

    9

Орбита Sputnik

  • Тест на наличие алкоголя в крови
    Пьяный рейс

    Выпившая женщина проехала через всю Латвию и попалась на глаза полиции только в Риге.

  • Переход
    Зеленый свет

    В Литве установили светофоры с женским силуэтом к столетию со дня, когда жительницы республики получили избирательное право.

  • Национальная армия Молдовы
    Молдавская стратегия

    Sputnik рассказывает о новой "Военной стратеги" Молдовы: что это за документ и кого будут привлекать в ряды армии страны.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
"Амшен": осень абхазских армян
Спасение енотовидной собаки
В Челябинске изловили и вернули в лес енотовидную собаку
Как бороться с пальмовым долгоносиком
Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком

Соцсети

Sputnikabkhazia