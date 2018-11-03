Самсонов рассказал, к чему может привести "застревание погоды"

"Фактор наводнения — это тот всадник апокалипсиса, который предскажет даже не глобальное потепление, а глобальное изменение климата. Оно может проявляться по-разному: жарой, засухой или наводнением. Поэтому изменение климата приводит к повышенной частоте аномальных катаклизмов. Сейчас возможны такие застревания погоды. То есть, если погода раньше была день хорошо, день плохо, замелькало все, быстро сменилось и ничего не произошло, то сейчас погода, как бы застревает и это приводит, либо к катастрофической жаре, либо в весенне-осенние периоды к катастрофическим наводнениям", — сказал Самсонов.