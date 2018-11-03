Биолог Ермакова о ГМ-культурах: вызывают смертельные заболевания или бесплодие

Доктор биологических наук, вице-президент Академии геополитических проблем Ирина Ермакова в эфире радио Sputnik рассказала о том, что ГМ-культуры вызывают смертельные заболевания, и их используют, как биологическое оружие.

По мнению эксперта, на Земле нет недостатка продуктов питания, наоборот, существует их перепроизводство, более того — огромное их количество выбрасывается, поэтому нет никакой необходимости выращивать генно-модицифированные сорта пшеницы и других культур. В мире существуют современные методы без генетической модификации, которые позволяют получать большие урожаи. Однако американские компании, которые разрабатывают генно-модифицированные сорта, упорно пытаются внедрить их в другие страны, что очень опасно.

"Там, где растут генно-модифицированные культуры, происходит деградация почвы. Сами культуры дают урожай только один раз, потому что они бесплодны. Более того, они очень опасны и токсичны", — сказала Ермакова на радио Sputnik.

По словам биолога, многочисленные исследования доказали, что продукты из ГМ-культур вызывают патологии внутренних органов, смертельные заболевания и самое страшное — бесплодие у людей.

"Американцы пытаются внедрить в мировой рынок эту пшеницу для того, чтобы привести к уничтожению или сокращению население той или иной страны. Это военная хитрость. Стали использовать ГМО, как биологическое оружие. Оно намного дешевле, чем атомное оружие. Внедряют или ввозят продукты в ту или иную страну, в итоге люди начинают заболевать и умирать, или становятся бесплодными", — отметила Ермакова.