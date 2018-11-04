Педиатор Чеснов: нельзя при температуре натирать ребенка водкой

Педиатр Дмитрий Чеснов рассказал в эфире Sputnik о том, как снизить температуру ребенка и оказать ему первую помощь при жаре.

"Термометр есть в каждой семье. Если температура у ребенка поднялась выше 38,5, такую температуру надо снижать, и уже потом разбираться, что произошло. Другая ситуация, когда у ребенка 37,6, но он "никакой" — вялый, бледный или "синюшный" и с ознобом. Все это — разные степени выраженности гипертермии, которые могут усугубляться головной болью и рвотой, такие симптомы должны насторожить маму и стать поводом обращения к педиатру", — рассказал врач в эфире радио Sputnik Беларусь.

Также до прихода врача доктор рекомендует поить ребенка водой комнатной температуры и жаропонижающим группы ибупрофена или парацетамола.

По словам педиатра, нередки ситуации, когда матери, впавшие в панику из-за болезни ребенка, натирают детей алкоголем, чтобы согреть. Этого делать нельзя.