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Дмитрий Чеснов
© Sputnik Виктор Толочко

Педиатор Чеснов: нельзя при температуре натирать ребенка водкой

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Педиатр Дмитрий Чеснов рассказал в эфире Sputnik о том, как снизить температуру ребенка и оказать ему первую помощь при жаре.

"Термометр есть в каждой семье. Если температура у ребенка поднялась выше 38,5, такую температуру надо снижать, и уже потом разбираться, что произошло. Другая ситуация, когда у ребенка 37,6, но он "никакой" — вялый, бледный или "синюшный" и с ознобом. Все это — разные степени выраженности гипертермии, которые могут усугубляться головной болью и рвотой, такие симптомы должны насторожить маму и стать поводом обращения к педиатру", — рассказал врач в эфире радио Sputnik Беларусь.

Также до прихода врача доктор рекомендует поить ребенка водой комнатной температуры и жаропонижающим группы ибупрофена или парацетамола.

По словам педиатра, нередки ситуации, когда матери, впавшие в панику из-за болезни ребенка, натирают детей алкоголем, чтобы согреть. Этого делать нельзя.



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