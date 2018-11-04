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Сергей Сущенко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сущенко о Владимире Хашба: аксакал и корифей абхазского баскетбола

Радио
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Тренер баскетбольной команды "Сухум" Сергей Сущенко в эфире радио Sputnik отметил, что в лице Владимира Хашба, который ушел из жизни в субботу, 3 ноября, спортсмены и тренеры потеряли мудрого и опытного наставника.

"Владимир Хашба стоял у истоков развития женского баскетбола в Абхазии. Он один из тех героев, которые подняли этот вид спорта в нашей стране. Мы его всегда называли нашим аксакалом, корифеем баскетбола. Он являлся одной из струн жизни абхазского спорта. Владмир Хашба в свое время выставлял команду и на чемпионат Советского Союза. Он сделал многое для абхазского спорта, воспитал достойных учеников, был выдающимся тренером нашей современности. В послевоенный тяжелый период мы вместе работали. Помню, он как-то мне сказал: "Сергей, денег нет, уйдем мы сейчас из баскетбола, а завтра наши дети займутся не теми делами. Надо их поднимать".  И мы делали, что могли. Его знания, умение  были большой помощью. В лице тренеров Владимр Хашба, Александра Седова, мы потеряли умы, возможность общения. Они прошли большую школу, ту, которую ни один нынешний спортсмен не сможет пройти", — сказал Сущенко.   

 Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" третьей степени. Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, он, спустя два года, стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии. Владимир Хашба  долгие годы успешно отстаивал честь Абхазии в различных соревнованиях. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.



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