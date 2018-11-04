Сущенко о Владимире Хашба: аксакал и корифей абхазского баскетбола

"Владимир Хашба стоял у истоков развития женского баскетбола в Абхазии. Он один из тех героев, которые подняли этот вид спорта в нашей стране. Мы его всегда называли нашим аксакалом, корифеем баскетбола. Он являлся одной из струн жизни абхазского спорта. Владмир Хашба в свое время выставлял команду и на чемпионат Советского Союза. Он сделал многое для абхазского спорта, воспитал достойных учеников, был выдающимся тренером нашей современности. В послевоенный тяжелый период мы вместе работали. Помню, он как-то мне сказал: "Сергей, денег нет, уйдем мы сейчас из баскетбола, а завтра наши дети займутся не теми делами. Надо их поднимать". И мы делали, что могли. Его знания, умение были большой помощью. В лице тренеров Владимр Хашба, Александра Седова, мы потеряли умы, возможность общения. Они прошли большую школу, ту, которую ни один нынешний спортсмен не сможет пройти", — сказал Сущенко.

Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" третьей степени. Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, он, спустя два года, стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии. Владимир Хашба долгие годы успешно отстаивал честь Абхазии в различных соревнованиях. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.