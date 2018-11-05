Шоуа об итогах благотворительного концерта: фантастический результат

Певец и композитор Александр Шоуа в эфире радио Sputnik рассказал, сколько было собрано средств от продажи билетов на благотворительный концерт, посвященный спасению пальм в Абхазии.

"В моей жизни это первый опыт проведения таких мероприятий здесь, дома. И поскольку продажа билетов была уложена в два дня, я считаю, те 230 тысяч рублей, которые мы собрали, фантастическим результатом. Я боялся, что мы вообще ничего не соберем. Но благодаря тому, что в Абхазии и в близлежащем от нас приграничном Сочи есть люди, которым нравится Сухум, Абхазия, именно в таком виде, в каком существует много лет, были собраны эти деньги", — сказал Шоуа.

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошел благотворительный концерт певца и композитора Александра Шоуа, посвященный спасению пальм в Абхазии. Деревьям большой урон наносят жуки из семейства долгоносиков. Все собранные средства пойдут на борьбу с пальмовым вредителем.