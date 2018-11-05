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Андрей Суздальцев
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Суздальцев: Россия почти закончила историю с вложениями в ценные бумаги США

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Приобретение Центробанком России рекордного количества золота - это долговременная стратегия, отметил политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

В третьем квартале 2018 года мировые центробанки купили рекордное за четырехлетний период количество золота, при этом крупнейшую долю приобрел Банк России. Об этом говорится в докладе Всемирного золотого совета (WGC).

"Это долговременная стратегия, она реализуется не первый год, и сейчас очень активна. Прежде мы держали сотни миллиардов долларов в американских ценных бумагах – в 2010 году вложения превышали 176 миллиардов долларов, а сейчас у нас осталось чуть больше десятка миллиардов. Мы почти закончили эту историю. Что касается золотого запаса, то его мы наращиваем активнее всех. Благо золото мы сами и производим, а не импортируем, как некоторые страны. Например, Турция очень много золота импортирует из Венесуэлы. Золото – это наш стабильный ресурс, которым мы очень дорожим", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

ЦБ России начал распродавать американские гособлигации после того, как США ввели санкции в отношении Москвы, и возникла угроза отключения России от международной системы расчетов.

К началу осени вложения, которые в 2010 году составляли 176 миллиардов долларов, сократились до минимальных 14 миллиардов долларов.


Теги:
ценные бумаги, США, Россия


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