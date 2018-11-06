Аршба о юбилее Абхазского телевидения: мой личный праздник

О том, как с детства мечтала работать на телевидении и прошла конкурс на отбор дикторов, в эфире радио Sputnik рассказала ведущая и корреспондент Абхазского телевидения Ирина Аршба.

"Для меня 40 летие АГТРК – это мой личный праздник. Потому что большая часть моей жизни – это АГТРК. Я с детства всегда мечтала быть на виду. После школы очень хотела поступить либо на журфак, либо выбрать театральное отделение. Но родители были категорически против этого, потому поступила на экономический факультет университета, окончила его, но все равно я пришла туда, куда стремилась всю свою жизнь", — отметила Аршба.

Диктор и корреспондент Абхазского телевидения Ирина Аршба рассказала, как проходила конкурс на отбор дикторов.

"Было объявление о наборе дикторов на Абхазское телевидение. Как только я его увидела, сказала, что пойду, дома меня поддержали. Я ни секунды не сомневалась, что буду работать на ТВ, хотя очень боялась, переживала. Нас около 30 человек проверяли на то, как мы владеем двумя языками – русским и абхазским, владеем ли актерским мастерством. Тогда у нас, кроме огромного желания, не было никакой подготовки", — вспоминает Аршба.