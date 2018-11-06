Светов о встрече Трампа с Путиным: для оппонентов - "предательство интересов Америки"

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением о том, что влияет на позицию Трампа по вопросу встречи с Путиным в Париже.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно встретятся в Париже на мероприятиях, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны, но встреча будет "на ногах" из-за формата мероприятий. Лидеры договорятся о полноформатной встрече в будущем, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник Трамп заявил, что "не уверен" во встрече с Путиным в Париже, но не исключил переговоров с российским лидером на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине.

В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой, а на "двадцатке" полномасштабной. По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов поделился мнением о том, что влияет на позицию Трампа по этому вопросу.

"Мощное давление внутри США. В глазах оппонентов Трампа его встреча с Путиным означает "предательство интересов Америки". Многое во внутренней политике США решат сегодняшние выборы в конгресс: победа сторонников Трампа в какой-то мере развяжет ему руки во внешней политике, в том числе в отношениях с Россией, победа демократов опять приведет к тому, что всякого рода общение с российским руководством будет затруднено. Здесь избрали форму не прямой встречи, а на полях мероприятия. 11 ноября – значимая дата в истории мира, столетие со дня окончания Первой мировой войны, собираются лидеры разных государств, и возможность встречи есть. Не будем забывать, что почти наверняка туда приедет президент Украины Петр Порошенко, и будет сделана попытка организовать его встречу с Трампом и принизить значение встречи лидеров России и США – дескать, все, кто там собрался, с Трампом встретились", – сказал Юрий Светов в эфире радио Sputnik.



