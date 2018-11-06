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Роланд Бганба
Sputnik, Бадрак Авидзба

Бганба: никогда не думал, что возглавлю национальный канал

Радио
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Самое важное место в моей жизни сейчас занимает работа на Абхазском телевидении, сказал в эфире на радио Sputnik гендиректор Абхазского телевидения Роланд Бганба.

 

"Никогда не думал, что возглавлю национальный канал. Так получилось, что мы имели отношения к телевидению, имели опыт работы на российских телеканалах, где, кроме того, что принимали участие в съемках, мы разрабатывали развлекательные программы.  Работая на Абхазском телевидении, мы стараемся что-то улучшить, что-то поменять, стараемся идти в ногу со временем. На мне и на коллективе в целом огромная ответственность перед всей страной. Мы с друзьями все время думаем о том, как улучшить эфир. Сейчас самое важное место в моей жизни занимает работа на Абхазском телевидении", — сказал Бганба.

Абхазское телевидение 6 ноября 2018 года отмечает сорокалетний юбилей.

Теги:
АГТРК, Абхазия


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