Бганба: никогда не думал, что возглавлю национальный канал

"Никогда не думал, что возглавлю национальный канал. Так получилось, что мы имели отношения к телевидению, имели опыт работы на российских телеканалах, где, кроме того, что принимали участие в съемках, мы разрабатывали развлекательные программы. Работая на Абхазском телевидении, мы стараемся что-то улучшить, что-то поменять, стараемся идти в ногу со временем. На мне и на коллективе в целом огромная ответственность перед всей страной. Мы с друзьями все время думаем о том, как улучшить эфир. Сейчас самое важное место в моей жизни занимает работа на Абхазском телевидении", — сказал Бганба.

Абхазское телевидение 6 ноября 2018 года отмечает сорокалетний юбилей.