Лусканов об Абхазском телевидении: показало истинное лицо войны

"На первый взгляд, кажется, что телевидение устроено очень просто. Состоит из множества людей, нескольких камер, средств связи, и этим можно легко распоряжаться. На самом деле, телевидение — это сложный и непредсказуемый механизм, который надо уметь отстроить, наладить и уметь им управлять. То, что произошло в 1992 году, было абсолютной неожиданностью для всех жителей бывшего СССР. Война показала важность такого ресурса, как национальное телевидение, и без этого ресурса ход Отечественной войны в Абхазии, возможно, был бы иным или принял бы более затяжные и тяжелые формы, потому что без информационного сопровождения войны могут продолжаться годами", — сказал Лусканов на пресс-конференции.