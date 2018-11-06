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Владимир Лусканов
© Sputnik / Бадрак Авидзба

Лусканов об Абхазском телевидении: показало истинное лицо войны

Радио
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О значении Абхазского телевидения во время Отечественной войны 1992-1993 годов на пресс-конференции, организованной Союзом журналистов Абхазии, рассказал главный редактор информационных программ канала "Культура" Владимир Лусканов.

"На первый взгляд, кажется, что телевидение устроено очень просто.  Состоит из множества людей, нескольких камер, средств связи, и этим можно легко распоряжаться. На самом деле, телевидение — это сложный и непредсказуемый механизм, который надо уметь отстроить, наладить и уметь им управлять. То, что произошло в 1992 году, было абсолютной неожиданностью для всех жителей бывшего СССР. Война показала важность такого ресурса, как национальное телевидение, и без этого ресурса ход Отечественной войны в Абхазии, возможно, был бы иным или принял бы более затяжные и тяжелые формы, потому что без информационного сопровождения войны могут продолжаться годами", — сказал Лусканов на пресс-конференции.

Теги:
юбилей, журналистика, АГТРК, Абхазия


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