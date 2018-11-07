Тарасов: мировое сообщество должно осудить массовые зверства ИГ*

"К сожалению, такие трагические случаи и такие трагические находки на Ближнем Востоке не случайность. И скорее всего массовых захоронений зверски убитых, замученных мирных жителей будет обнаружено еще достаточно много. Потому что, даже согласно официальной статистике, которая тоже не совсем точная, в ходе боевых действий в Ираке, в Сирии, в Ливии погибло несколько сотен тысяч мирных граждан. Вспомним, как американцы осуществляли бомбардировку в Мосуле, в Ракке, а одновременно там зверствовали игиловцы*. Все это требует серьезного международного обсуждения, изучения и выхода на создание структуры международного военного трибунала, как это было на примере Югославии. Пока мировое сообщество не осудит в юридическом плане эти массовые зверства, которые применяются на Ближнем Востоке, такие события будут повторяться", – сказал Станислав Тарасов.

В иракских регионах, контролировавшихся ИГ*, нашли свыше двухсот массовых захоронений, говорится в докладе, представленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.