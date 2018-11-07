Чачхалия объяснила, почему сократились собственные доходы Ткуарчалского района

"Бюджет 2019 года по нашему району составит 151 миллион рублей. Из них, к сожалению, наши собственные доходы составляют 20 миллионов рублей, 131 миллион — дотации из республиканского бюджета. Если сравнивать с бюджетом текущего года, наши собственные доходы в этом году были больше, чем в следующем году, что нас сильно беспокоит. На 8 миллионов рублей собственные доходы сократились. Это связано с тем, что такие бюджетообразующие предприятия, как "Ткуарчалуголь" и "Камни Ходжала" приостановили свою деятельность. И бюджет этого года не выполняется в связи с тем, что предприятия не выполняют свои обязательства. Инвесторы приостановил работы, сославшись на нерентабельность", — сказала Чачхалия.