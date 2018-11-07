Михеев о выборах в США: вопрос импичмента Трампа снимается

"Судя по имеющимся данным, в сенате республиканцы укрепили свои позиции, поэтому назначения на министерские и прочие высокие государственные должности будет проходить легче для Трампа. За финансовые вопросы отвечает в основном палата представителей, и демократическое большинство там позволит саботировать намерения Трампа производить большие траты на объявленные им проекты – строительство стены на границе с Мексикой и тому подобное. Что касается ключевого вопроса – угрозы импичмента для действующего президента, то с большой долей уверенности можно сказать, что эта угроза полностью снимается – с сохранением и даже укреплением республиканского большинства в верхней палате конгресса начать процесс импичмента будет невозможно. Что, впрочем, не помешает палате представителей открывать различные расследования, создавать комиссии по любым теоретически неприятным для Трампа вопросам – от финансирования кампании 2016 года до его отказа опубликовать свои налоговые декларации. То есть давление со стороны демократического большинства палаты представителей будет увеличиваться с тем, чтобы к очередным президентским выборам через два года добиться полной дискредитации действующего президента и не допустить его повторного избрания", – считает Дмитрий Михеев.

В США прошли выборы в конгресс. По предварительным данным, в палате представителей с небольшим перевесом большинство достается демократам, а сенат остается республиканским. Эта кампания была одной из самых дорогих и самых грязных в истории США. Для Дональда Трампа выборы стали своеобразным референдумом о доверии. Для избирателей — еще одним поводом для раскола.