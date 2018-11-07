Коручеков о "Кьоджинских перепалках" в РУСДРАМе: зритель – действующее лицо

"Зритель определит многое. Зритель в спектакле очень важен. Вообще-то в театре зритель главный, в этом спектакле в игровой структуре мы разработали так, что зритель один из действующих персонажей. Его все время берут в союзники, через него проводят все споры, за него борются, и восприятие зрителя очень важно. В спектакле новое актеры, это очень многое определяет. Артисты РУСДРАМа замечательно вошли в спектакль. Не так много было времени на репетиции, мы начали летом, дальше у меня была большая пауза, я только приехал и увидел, что время не зря прошло. Ребята самостоятельно многое наработали", — сказал Коручеков на пресс-конференции.

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера открывает 38 театральный сезон итальянской комедией "Кьоджинские перепалки" 8 ноября.





