23:07 07 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.09
  • EUR75.68
Поиск
Александр Коручеков
© Sputnik Владимир Федоренко

Коручеков о "Кьоджинских перепалках" в РУСДРАМе: зритель – действующее лицо

Радио
Получить короткую ссылку
31 0 0

Восприятие зрителя очень важно, он является одним из действующих персонажей, отметил на пресс-конференции, посвященной премьере, режиссер спектакля "Кьоджинские перепалки" Александр Коручеков.

"Зритель определит многое. Зритель в спектакле очень важен. Вообще-то в театре зритель главный,  в этом спектакле в игровой структуре мы разработали так, что зритель один из действующих персонажей. Его все время берут в союзники, через него проводят все споры, за него борются, и восприятие зрителя очень важно. В спектакле новое актеры, это очень многое определяет.  Артисты РУСДРАМа замечательно вошли в спектакль. Не так много было времени на репетиции, мы начали летом, дальше у меня была большая пауза, я только приехал и увидел, что время не зря прошло. Ребята самостоятельно многое наработали", — сказал Коручеков на пресс-конференции.

Русский драматический театр имени Фазиля Искандера открывает 38 театральный сезон итальянской комедией "Кьоджинские перепалки" 8 ноября.



 

Теги:
премьера, РУСДРАМ, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
День поклонения собакам в Непале
Как празднуют День поклонения собакам в Непале
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia