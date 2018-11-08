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Борис Саджат-ипа
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Саджат-ипа о КВН: показал, что можно начать с нуля и достичь цели

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Первый директор команды КВН "Нарты из Абхазии" Борис Саджат-ипа в эфире радио Sputnik в Международный день КВН отметил, что данный проект в Абхазии доказал, что можно с нуля достичь цели.

"Проект КВН дал уверенность в том, что можно начать с нуля. Если у тебя есть цель, то ты можешь это сделать. Наша команда после центральной лиги "Старт КВН", после премьер-лиги стала чемпионом в Высшей лиге КВН. Наша команду уже в Воронеже, а потом в Сочи после первого сезона называли не сборной командой КВН АГУ, а сборная команда КВН Республики Абхазия. Это были наши первые достижения. Наверное, это были первые шаги к тому, чтобы о нас больше узнали. Так как в первые наши выезды нам говорили, а где вы живете, где Абхазия?

Я познакомился со многими хорошими людьми, среди них и Джансух Чамагуа,  Нодик Сагария, многие нам помогали. Я помню первый выезд, поехали тогда  Алхас Габуния, Джансух Чамагуа. Они поехали с мизерной суммой.  Я их встретил в Адлере. Алхасу Манаргия было плохо, почти сутки не ели, даже не знали, на чем обратно добираться будут, я остался, чтобы отправить им хоть какие-то копейки. Наша первая команда была бойцовской. Я бы один ничего не смог сделать без Артура Лакрба, Алхаса Габуния, Беслана Дгебия. Большая заслуга нашего первого президента Владислава Ардзинба", — рассказал Саджат-ипа.



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