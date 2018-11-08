Саджат-ипа о КВН: показал, что можно начать с нуля и достичь цели

"Проект КВН дал уверенность в том, что можно начать с нуля. Если у тебя есть цель, то ты можешь это сделать. Наша команда после центральной лиги "Старт КВН", после премьер-лиги стала чемпионом в Высшей лиге КВН. Наша команду уже в Воронеже, а потом в Сочи после первого сезона называли не сборной командой КВН АГУ, а сборная команда КВН Республики Абхазия. Это были наши первые достижения. Наверное, это были первые шаги к тому, чтобы о нас больше узнали. Так как в первые наши выезды нам говорили, а где вы живете, где Абхазия?

Я познакомился со многими хорошими людьми, среди них и Джансух Чамагуа, Нодик Сагария, многие нам помогали. Я помню первый выезд, поехали тогда Алхас Габуния, Джансух Чамагуа. Они поехали с мизерной суммой. Я их встретил в Адлере. Алхасу Манаргия было плохо, почти сутки не ели, даже не знали, на чем обратно добираться будут, я остался, чтобы отправить им хоть какие-то копейки. Наша первая команда была бойцовской. Я бы один ничего не смог сделать без Артура Лакрба, Алхаса Габуния, Беслана Дгебия. Большая заслуга нашего первого президента Владислава Ардзинба", — рассказал Саджат-ипа.