Безпалько о резолюции против нацизма: будет заблокирована в ООН

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире Sputnik сказал, что проект резолюции против героизации нацизма в ООН, скорее всего, будет заблокирован.

Россия вместе с рядом стран внесла во вторник на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции против героизации нацизма.

"Надежда такая есть, хотя я все-таки думаю, что ее сейчас заблокируют. Мне кажется, здесь четко проявляется проблема, о которой мы знали еще в Советском Союзе. Она выражалась в том, что нацизм и его последователи рассматривались как определенный инструмент. Мы видим, что две страны проголосовали против: США и Украина. Очевидно, что Украина сейчас в своей практике идеологии содержит элементы нацизма. В реальности те люди, которые носят, демонстрируют нацистские символы, никак не страдают. Политика европейских стран лицемерна вдвойне, потому что украинское правительство не стесняется, открыто об этом заявляет и на Генассамблее ООН голосует против. А европейские страны предпочитают делать вид, что ничего такого нет. Дело касается не только Украины, но и стран Балтии", — сказал эксперт.

По его словам, страны, в которых нацизм возрождается, рассматриваются как политический инструмент, как средство давления на РФ, или же эти страны важны с точки зрения того, что являются частью ЕС.

"Если бы эти страны были дружественные, в каком-нибудь интеграционном союзе с Россией, то для ЕС влиять на Россию было бы значительно труднее. Поэтому все эти страны рассматриваются как средство давления на Россию, а ради этого можно закрыть глаза и на нацизм, и на геноцид, и на те язвы, которые разъедают собственно эти государства и общества", — отметил Безпалько.