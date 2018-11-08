Букштейн об идентификации пользователей мессенджеров в России: это не слежка

"Это идентификация, а не слежка за нами, не подглядывание, не подслушивание, но тот, кто использует мессенджер и имеет имя, некто имеет номер, это он и должен быть, только и всего. Нужно не предохранить, а попытаться выявить тех, кому хочется совершить что-то преступное. В основном речь идет о нанесении ущерба личности, и тут я поддерживаю этот указ, отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользователей мессенджерами.

Отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользователей мессенджерами, вот о чем речь. Если государство не будет ничего делать, в интернете такое воцарится, что мало нам не покажется", — сказал Букштейн.

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона. Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.