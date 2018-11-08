22:00 08 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.22
  • EUR75.67
Поиск
Леонтий Букштейн
© Фото : Архивное фото

Букштейн об идентификации пользователей мессенджеров в России: это не слежка

Радио
Получить короткую ссылку
5 0 0

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн в эфире радио Sputnik прокомментировал введенный в России запрет на анонимное пользование мессенджерами.

"Это идентификация, а не слежка за нами, не подглядывание, не подслушивание, но тот, кто использует мессенджер и имеет имя, некто имеет номер, это он и должен быть, только и всего. Нужно не предохранить, а попытаться выявить тех, кому хочется совершить что-то преступное. В основном речь идет о нанесении ущерба личности, и тут я поддерживаю этот указ, отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользователей мессенджерами.

Отсутствие анонимности предполагает прозрачность пользователей мессенджерами, вот о чем речь. Если государство не будет ничего делать, в интернете такое воцарится, что мало нам не покажется", — сказал Букштейн.

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона. Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд над Александром Гапоненко
    Запрет на выезд

    Латвийская прокуратура отказала правозащитнику Александру Гапоненко в выезде в Брюссель для участия в международной конференции.

  • В Литве перезахоронили останки лесного брата Раманаускаса (Ванагаса)
    Не обсуждается

    В Литве наказывают за дискуссию о "лесных братьях". Почему личность человека, которого давно нет в живых, до сих пор вызывает ожесточенные споры?

  • Президент Молдовы Николай Тимофти и экс-президент Румынии Траян Бэсеску
    Вердикт окончательный

    Экс-президент Румынии Траян Бэсеску остается без гражданства Республики Молдова, решение обжалованию не подлежит.

  • Пограничники Таджикистана, архивное фото
    Помощь друга

    Таджикистан рассчитывает на то, что помощь со стороны ОДКБ в укреплении границы с Афганистаном будет идти ускоренными темпами.

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Новая азбука

    Профессор филологии рассказала корреспонденту Sputnik о новом проекте узбекского алфавита на основе латинской графики.

  • Пэдди Косгрэйв на открытии веб саммита в Лиссабоне
    Придумано в Эстонии

    Эстония представила более двадцати высокотехнологичных разработок на престижном международном мероприятии Web Summit в Лиссабоне.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара
Ирония любви: съемки телесериала в Абхазии
Робот-визажист: Больше никаких кривых стрелок
Макияж за пять минут: в Шанхае представили робота-визажиста
Зверь на дороге: как избежать трагедии
Зверь на дороге: как себя сберечь

Соцсети

Sputnikabkhazia