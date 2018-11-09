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Алиса Матуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матуа о побочных действиях вакцин: лучше раз температура, чем не справиться с инфекцией

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Старший научный сотрудник НИИЭПиТ АНА, кандидат биологических наук Алиса Матуа рассказала в эфире радио Sputnik, для чего необходима вакцинация.

"Известно, что некоторые вакцины дают более выявленные побочные эффекты, а какие-то менее. Если говорить о генно-инженерных,  рекомбинантных вакцинах, то в плане побочных эффектов они минимизированы. Но некоторые вакцины, которые сегодня заменить нет возможности, могут дать какие-то побочные эффекты. Мы должны оценить всю ситуацию в целом. Лучше, чтобы у твоего ребенка сегодня однократно поднялась температура, была какая-то местная реакция, нежели, когда ребенок или взрослый без вакцинации столкнутся с  инфекционным агентом, и иммунная система не сможет справиться.

Для чего нужна вакцинация? Вакцина в основном состоит из антигенов вирусов и бактерий. Когда они попадают к нам в организм, на каждый антиген вырабатывается специфические белки, которые называются антителами. Если организм первично сталкивается с этим инфекционным агентом либо с конкретным антигеном, то организму надо две недели, чтобы выработать должное количества антител для защиты. В случае если мы уже провакцинированы, и организм столкнулся с этим агентом, то остаются клетки иммунологической памяти, которые в течение первых суток активно начинают размножаться и вырабатывать антитела против  этого агента. Организму в этом случае намного легче справиться", — отметила Матуа.



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