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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Sputnik / Евгения Новоженина

Захарова: пугают не санкции США к России, а уровень их авторов

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С 2011 года США 62 раза вводили против России разные ограничения и запреты, но запугать Россию ультиматумами невозможно, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее представитель Госдепартамента Роберт Палладино сообщил конгрессу, что до 6 ноября Москва не выполнила требования по американскому закону о контроле за химоружием от 1991 года. Он добавил, что Вашингтон уже проводит консультации с конгрессом по поводу новых антироссийских санкций.

"Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые санкции с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью. К сожалению, для США стал обыденным такой подход. К сожалению, он показывает не силу, а слабость, а, по большому счету, бессилие решить стоящие реальные проблемы перед США, реальные проблемы с участием США на международной арене. Естественно, никакими ультиматумами Россию запугать невозможно, но при этом пугает уровень профессионализма американских деятелей, которые делают подобные заявления. Россия давно уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал, это было проверено и подтверждено представителями организации по запрещению химоружия. А вот США обязательства по уничтожению химического оружия до сих пор не выполнили и постоянно откладывают завершение данного процесса. Я уверена, что те, кто делали заявление о необходимости наказать Россию за невыполнение американского закона о контроле над химическим и бактериологическим оружием, этого просто не знают. Не знают – напомним. Американцы свой закон должны применить к самим себе. Абсурдно, если сравнивать с тем, что заявляется в адрес России? Да, абсурдно.  Поэтому пугают не санкции, а уровень тех людей, которые их придумывают и занимаются их популяризацией", — сказала Захарова.

Очередной пакет санкций США против России вступил в силу 27 августа. Основанием стали обвинения в адрес Москвы в применении химоружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.




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