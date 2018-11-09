Обичкина: Макрон, назвав Россию "врагом", хочет усилить единую Европу

В эфире радио Sputnik профессор МГИМО Евгения Обичкина оценила высказывания французского историка и политика Эдуара Юссона, который раскритиковал слова президента Франции, назвавшего Россию "врагом", и призвал поблагодарить ее за победы в мировых войнах.

По убеждению Юссона, какими бы ни были претензии к современной России, миру необходимо вспомнить, что сближает страны. Тем более, российская армия заслуживает уважения за "героическую борьбу и огромные потери" осенью 1914 года, без которых победы над Германией могло и не быть.

Юссон считает, что если Европа хочет мирного будущего, то нужно изо всех сил сопротивляться идее "европейской обороны", направленной как против США, так и против России.

В эфире радио Sputnik доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина отметила, что Эдуар Юссон и Эммануэль Макрон в этой теме по-разному расставляют акценты.

"Французский историк, безусловно, прав. Другое дело, что он расставляет акценты иначе, чем Макрон. Главный пафос речи Макрона направлен не против России, а на утверждение европейской оборонной идентичности. Это очень давний проект Франции, он восходит к Шарлю де Голлю и основан на том, что континентальная Европа имеет собственную стратегическую идентичность, которой должна отвечать европейская оборона. Именно в этом контексте надо расценивать заявление Макрона. Он говорит о потенциальных угрозах, о том, что интересы безопасности Франции и всего ЕС не идентичны интересам безопасности США, Китая, а также России – что очень жаль, потому что в свое время проект де Голля как раз зиждился на том, что интересы безопасности континентальной Европы включают в себя Европу от Атлантики до Урала, потому что у этого огромного геополитического пространства общие вызовы", – сказала Евгения Обичкина в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, тема России появилась в высказывании Макрона для того, чтобы привлечь на сторону его проекта восточноевропейские страны.

"У Макрона и вообще у французской дипломатии довольно напряженные отношения с дипломатиями стран Центральной и Восточной Европы – новых членов ЕС, которые строили свою безопасность на присоединении к НАТО, чтобы оттолкнуться от России. Эта фраза послужит Макрону, как ему кажется, для привлечения этих членов ЕС на сторону его европейского проекта. Главная идея Макрона во внешней политике – это усилить единую Европу. Сегодня достаточно силен раскол внутри этой единой Европы, поскольку некоторые восточноевропейские члены (ЕС) разворачиваются от нее. Макрон хочет опять сплотить Европу и повести ее за французским проектом. Поэтому это такой реверанс в сторону центрально- и восточноевропейских новых членов ЕС", – считает Евгения Обичкина.



