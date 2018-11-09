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Батал Айба
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Айба о прямой трансляции из Парламента Абхазии: исключит искажение мнений

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Председатель комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Парламента Абхазии Батал Айба в эфире радио Sputnik рассказал об основных целях постановления о введении прямой аудио- видеотрансляции.

"Мне, как гражданину, в первую очередь хотелось открытости и понимания того, что происходит. Сегодня вокруг Парламента подается информация, зачастую не соответствующая тому, что там происходит. Бесспорно и конституционное право граждан видеть доступ к открытым заседаниям. Зачастую в бытовой полемике звучат претензии о незнании того, что принимают депутаты. Как бы критично общество не относилось к нашей работе, я хочу, чтобы она была гласной и открытой. Мы также несколько раз сталкивались с ситуацией, когда остается недосказанность мнения или искажается та или иная позиция депутата или гостя, присутствующего в Парламенте", — сказал Батал Айба. 

Подробности слушайте в подкасте. 

На сессии Парламента Абхазии в четверг 8 ноября было принято Постановление о ведении прямой аудио- видеотрансляции открытых заседаний сессий Парламента и электронного архива записей заседаний. 



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