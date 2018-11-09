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Директор Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
https://antimaidan.ru/article/4490

Шатров о «вине» Обамы в присоединении Крыма к России: у меня дежавю

Радио
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Президент США Дональд Трамп обвинил "режим Обамы" в присоединении Крыма к России. Комментируя заявление в эфире радио Sputnik, политолог Игорь Шатров отметил, что Россия остается важным фактором политической борьбы в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама допустил присоединение Крыма к России.

В ходе пресс-конференции по итогам прошедших в США промежуточных выборов Трамп упомянул об успешной встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки летом этого года. Также он сказал, что Обама "позволил" полуострову отойти к России. Журналист перебил его и отметил, что в этом – якобы "вина" Путина.

"Это был режим президента Обамы. Обама сделал это", – возразил глава Белого дома.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik высказал уверенность в том, что свое заявление Трамп сделал в рамках продолжающейся политической борьбы. 

"Я воспринял эту новость как дежавю. Буквально несколько месяцев назад Трамп практически слово в слово говорил то же самое о президенте Обаме и ситуации вокруг Крыма. Понятно, что Трамп имеет в виду, что предыдущий президент, мол, вел в отношении России мягкую политику. Это повторение свидетельствует о том, что в США началась избирательная кампания президента Трампа на следующий срок. Весьма неоднозначные итоги промежуточных выборов в конгресс создали разделенный парламент, и это будет создавать политическую турбулентность в США. В течение оставшихся двух лет так и не затухшая после выборов политическая борьба будет только нарастать с каждым днем, приближающим к новым президентским выборам. Поэтому продолжаются обмены упреками. И понятно, что сторонники Обамы будут сейчас со своей стороны в отношении Трампа продолжать выдвигать обвинения. А Трамп, опережая их, начал новое широкомасштабное наступление. Правда, новых аргументов в борьбе друг с другом политические оппоненты в США не нашли: они опять вспоминают Россию, и Россия остается важным фактором политической борьбы в США", – сказал Игорь Шатров.




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