Ковалев: Россия лишена возможности высказать свою позицию в Совете Европы

"Наши политики готовы идти до конца, вполне справедливо считая, что не нужно финансировать антироссийскую организацию, которая не дает нам слова. Прежде всего, парламентская трибуна, то есть она не участвует в принятии каких-то важнейших решений, но эта организация, где можно высказаться, где можно донести свою точку зрения до широкой европейской общественности. Так что опасения европейцев вполне серьезны и имеют под собой основания", — сказал Ковалев.
Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации, которую он назвал Ruxit'ом.