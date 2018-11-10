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Владимир Дауров
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Дауров рассказал, каким ожидается урожай мандаринов в Абхазии

Радио
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Нынешний год в Абхазии выдался урожайным для владельцев мандариновых плантаций. Что этому поспособствовало, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Владимир Дауров.

"Если сравнивать с предыдущим годом, то урожай мандаринов не маленький. Самым урожайным годом считается, когда собирается в среднем 30-35 тысяч тонн мандаринов. Как раз такой урожай мы ожидаем. В прошлом году предварительно был определен объем урожая 15 тысяч тонн. В этом году, что очень важно, урожай еще и качественный. Это связано, в первую очередь, с тем, что Минсельхоз провел большую работу по уничтожению вредителя мраморного клопа. Мы в достаточно большом объеме на бесплатной основе выделяли людям необходимые препараты для борьбы с мраморным клопом. Большой объем работы провели и владельцы мандариновых плантаций. И конечный результат получился очень удачный и положительный", — рассказал Владимир Дауров в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

10 ноября в Абхазии начинается массовый сбор мандаринов. 


Теги:
мандарины, Абхазия


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