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Мадина Эшба
© Фото: Facebook/Мадина Эшба

Эшба рассказала, какая песня самая рейтинговая на отборочных турах конкурса "Орфей"

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Мать юной певицы Леры Адлейба Мадина Эшба рассказала радио Sputnik, что большинство детей на отборочных турах музыкального конкурса "Орфей" отдают предпочтение одной военной песне.

"Много детей, которые хотят петь. Они не очень могут, но огромное желание видно по глазам. Когда у Леры есть возможность ездить по деревням, я наблюдаю, как дети с трясущими руками берут микрофоны. Мы понимаем, что не получается у них попасть в тональность, но дети подходят и говорят, что могут исполнить другие песни. Лера пытается как-то успокоить их и сказать, что сегодня не получается. Я  хочу отметить, что все рейтинги бьет песня "Над грозным городом раскаты". Все дети хорошо знают эту песню. И чтобы не получилось так, что все  придут на кастинг с этой песней, Лера с педагогом Лианой Цвижба подбирают им другие", — рассказала Эшба.

Автором  нового вокального проекта "Орфей" в Очамчырском районе является Лера Адлейба. Кастинг на конкурс пройдет в городе Очамчыра 17-18 ноября. Первый конкурсный концерт планируют провести 2 декабря.

Теги:
музыкальные фестивали, Абхазия


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