Эшба рассказала, какая песня самая рейтинговая на отборочных турах конкурса "Орфей"

"Много детей, которые хотят петь. Они не очень могут, но огромное желание видно по глазам. Когда у Леры есть возможность ездить по деревням, я наблюдаю, как дети с трясущими руками берут микрофоны. Мы понимаем, что не получается у них попасть в тональность, но дети подходят и говорят, что могут исполнить другие песни. Лера пытается как-то успокоить их и сказать, что сегодня не получается. Я хочу отметить, что все рейтинги бьет песня "Над грозным городом раскаты". Все дети хорошо знают эту песню. И чтобы не получилось так, что все придут на кастинг с этой песней, Лера с педагогом Лианой Цвижба подбирают им другие", — рассказала Эшба.

Автором нового вокального проекта "Орфей" в Очамчырском районе является Лера Адлейба. Кастинг на конкурс пройдет в городе Очамчыра 17-18 ноября. Первый конкурсный концерт планируют провести 2 декабря.