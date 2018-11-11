Алания: дети из-за переизбытка мультфильмов лишаются воображения

"Дети получают готовый продукт в виде мультфильма, в виде какого-то другого фильма. Сегодня очень многие дети слово "динозавр" сочетают только с мультяшным героем тираннозавром Рексом. Это хорошо, но происходит так, что у детей реальность и мультфильм сливается в одно целое и они не видят разницы, грани. Многие вещи дети получают в готовом виде, то есть сам ребенок представить себе, вообразить что-то не может. Когда мы читаем ему книгу, он слышит только голос и сам рождает образы. Это творческая работа этого маленького человека и работа очень важная. А когда он получает уже готовый продукт в виде киношного героя, другим его уже ребенок не представляет. Когда ребенок слушает книгу, он воображает и может видеть его совершенно особенным, рождается тысяча образов. Поэтому очень важно, если мама найдет каждый вечер полчаса, двадцать минут на чтение, кроме пользы ребенку это ничего не принесет. А мы наблюдаем, что детям по большей части предлагают посмотреть мультик и на этом работа заканчивается. Детям не читают до тех пор, пока они сами не начинают читать. Но, как правило, не подготовленные дети к тому, чтобы им читали, в будущем к книге не возвращаются, то есть книга для них теряется", —отметила Таисия Алания.

Педагог также подчеркнула, что очень важно, если родители или старшие братья и сестры находили время на игры с маленьким ребенком.

"Сегодня миллион настольных игр, в которые можно вечером использовать. Это разные викторины, загадки с готовыми ответами. Это и занимает время, и интеллектуально развивает детей, они становятся совершенно другими", — сказала Алания.



