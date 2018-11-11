Семенова о мясе из перьев: вызывает вопросы наличие антибиотиков, химвеществ и гормонов

Американская компания Just представила первые куриные наггетсы для вегетарианцев. Они выглядят как оригинальный продукт, но изготовлены из куриных перьев, передаёт Engadget.

По словам производителя необычного продукта, его можно есть вегетарианцам, так как там нет ни грамма мяса.

"Вопросов, как общество будет это воспринимать, очень много, потому что пока очень много спорят по экологическим вопросам. Одни ученые считают, что производство искусственного мяса позволит экономить ресурсы и снизить потребление электроэнергии, снизить воздействие на экологическую среду. Другие ученые, наоборот, считают, что этого не произойдет, и гораздо больше энергии потребуется человечеству выращивать искусственное мясо. Очень много дебатов по поводу благополучия животных. Если эта технология будет сводиться к тому, что надо постоянно осуществлять забор клеток у животных, то смысл у этой технологии теряется. Много споров о безопасности такого мяса для человека, потому что не одна технология, которая сейчас существует в лабораториях, пока не обходится без антибиотиков, к которым общество относится негативно. Поэтому вопрос в том, как общество отнесется к тому, что искусственное мясо будет с антибиотиками, химическими веществами и гормонами? Вопросов здесь очень много. Но еще один очень серьезные вопрос в том, какой должен быть состав искусственного мяса?", — отметила Семенова в эфире радио Sputnik.