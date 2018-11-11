Воуба: покупка для поднятия настроения – признак шопоголизма

"Люди, страдающие шопоманией, испытывают примерно то же, что и люди, страдающие зависимостью от компьютерных игр, от табакокурения или даже алкоголизма. Поначалу шопинг доставляет удовольствие, а потом это превращается в навязчивую идею приобрести много новых вещей. Сначала это сопровождается глубоким удовлетворением от покупки, но зачастую, если это уже шопоголизм, возникает чувство вины и раскаяния, потому что приобретено очень много вещей, включая те, в которых нет необходимости. У шопоголизма есть четкие симптомы. К примеру, когда человек начинает ходить по магазинам, чтобы просто что-нибудь купить. Конечно же, это желание скупить как можно больше вещей, одежды, не представляя, как ее испробовать. Постепенно подавленное настроение, которое, якобы, лечится посещением магазинов, входит в привычку", — рассказала Воуба.

Как отметила психолог, очень большую роль в шопомании играет реклама, которое оказывает влияние на восприятие человека. Илона Воуба также заключила, что стоит понимать, что в рекламе работают люди, прекрасно разбирающиеся в психологии человека. Это легко заметить при входе в магазин. Освещение, музыкальное сопровождение, ароматы – все это оказывает влияние на женщин, которые являются более эмоциональными.

11 ноября отмечается Всемирный день шопинга.



