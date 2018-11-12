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Юрий Анчабадзе
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Анчабадзе: на "Стене памяти" в Москве могут оказаться еще абхазские фамилии

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Доктор исторических наук Юрий Анчабадзе рассказал радио Sputnik Абхазия, что на бывшем "спецобъекте" НКВД, расстрельном полигоне "Коммунарка", может быть захоронено больше абхазов, а не пятеро, чьи имена обнаружены на "Стене памяти".

"Расстрельный полигон "Коммунарка"— один из многих, которые разбросаны по всей стране, я бы сказал, это истинный памятник сталинской эпохи.  На "Коммунарке" в Москве захоронены пятеро абхазов. Это  Ефрем Алексеевич Эшба,  Алексей Сергеевич Агрба и трое наших абхазских мальчиков: Рауф Лакоба, Тенгиз Лакоба, Николай Лакоба. Это место страшное. Оно и сейчас производит жуткое впечатление", — рассказал историк.

Он  отметил, что на  расстрельном полигоне "Коммунарка" большей частью захоронены представители советской элиты, крупнейшие деятели национальных республик, писатели, послы Советского Союза, хозяйственные деятели, ученые.

"Самые юные – это трое наших абхазских мальчиков. Раньше мы думали, что  они на Бутовском полигоне. В последнее время благодаря обществу "Мемориал" стало известно, что они на "Коммунарке". Список имен неполный, поиски продолжаются, и я не исключаю, что могут быть еще абхазские фамилии или выходцев из Абхазии. Нам надо не забывать, что во время репрессий абхазские судьбы разбросало по всей стране. Мы также должны искать другие захоронения, судьбы других людей, которые были лишены жизни в ту эпоху. Надо создать Книгу памяти и занести всех наших репрессированных, неустанно искать их следы. То, что это возможно на "Коммунарке", я не исключаю", — сказал Анчабадзе.

В Москве на "Стене памяти" бывшего расстрельного полигона "Коммунарка" обнаружены имена пятерых абхазов, жертв политических репрессий (1937-1941 годов).

Эшба и новые имена: абхазы нашли соотечественников на "Стене памяти"

Теги:
НКВД СССР, Абхазия, Москва


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