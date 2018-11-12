Аблотия о Сулиете Кусовой-Чухо: большая потеря для всего Кавказа

"Большая потеря для Кавказа. Она была профессионалом своего дела, ее энергичности поражались все, кому довелось с ней работать. Не знаю, кто продолжит ее дело. Фестиваль "Кунаки" охватывал не только Кавказ, но и всю Россию. Она не просто возглавляла его, она сама участвовала в отборах фильмов, а их было большое количество", — сказал Аблотия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Президент кинофестиваля "Кунаки", культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова-Чухо скончалась в Махачкале 12 ноября.