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Вячеслав Аблотия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аблотия о Сулиете Кусовой-Чухо: большая потеря для всего Кавказа

Радио
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Президент кинофестиваля "Кунаки" журналист Сулиета Кусова-Чухо была профессионалом своего дела, сказал режиссер Вячеслав Аблотия в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Большая потеря для Кавказа. Она была профессионалом своего дела, ее энергичности поражались все, кому довелось с ней работать. Не знаю, кто продолжит ее дело. Фестиваль "Кунаки" охватывал не только Кавказ, но и всю Россию. Она не просто возглавляла его, она сама участвовала в отборах фильмов, а их было большое количество", — сказал Аблотия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Президент кинофестиваля "Кунаки", культуролог, директор Центра этноконфессиональных исследований в СМИ при Союзе журналистов России Сулиета Кусова-Чухо скончалась в Махачкале 12 ноября.



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