Гогия о выборах в Донецке: не ожидали увидеть такое количество людей

О том, как проходили выборы в ДНР, в интервью Sputnik рассказал председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

"Мы свою оценку озвучили на пресс-конференции по местному телевидению. Выборы в Донецке прошли на высшем уровне, явка была более 80%. Огромное количество людей. Мы не ожидали такого. Организаторы со своей стороны возле каждого избирательного участка устроили концерты и ярмарки. Никаких провокаций не было, все прошло абсолютно спокойно", — сообщил Гогия Sputnik Абхазия.

Выборы главы и депутатов Донецкой и Луганской народных республик прошли в воскресенье 11 ноября.

Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов на выборах главы ЛНР, обойдя всех своих оппонентов. На выборах главы ДНР побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов избирателей.