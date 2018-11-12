Безпалько: России есть чем ответить Америке на выход из "ракетного" договора

Американский лидер Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс.

"Конечно, от формата встречи очень многое зависит. Если лидеры могут пообщаться неформально, то они могут иногда что-то обсудить более откровенно, и в дальнейшем оформить на официальных переговорах. С другой стороны это действительно празднование столетия события. И естественно, сама суть этого мероприятия все-таки не является переговорной. Переговоры —это одно из дополнительных возможностей, которые там могут произойти, а могут и не произойти. Естественно, что по ДРСМД будут вестись специальные переговоры, они будут тяжелыми и длительными. Они будут идти между министерствами иностранных дел, между президентами, разными структурами. У России тоже есть ряд резких политических ответов на это. Есть договора, из которых мы можем выйти, и соответственно, это будет неприятно президенту США, потому что эти договоры являются очень важными с точки зрения международной безопасности, и в том числе для США. У США тоже есть уязвимые точки", — сказал Безпалько.