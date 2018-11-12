21:06 12 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.52
  • EUR76.09
Поиск
Богдан Безпалько
© Sputnik /

Безпалько: России есть чем ответить Америке на выход из "ракетного" договора

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал встречу мировых лидеров в Париже.

Американский лидер Дональд Трамп провел продуктивную дискуссию с российским президентом Владимиром Путиным, главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими мировыми лидерами в ходе мероприятий в Париже, посвященных столетию со дня окончания Первой мировой войны. Соответствующую информацию распространила пресс-секретарь хозяина Белого дома Сара Сандерс.

"Конечно, от формата встречи очень многое зависит. Если лидеры могут пообщаться неформально, то они могут иногда что-то обсудить более откровенно, и в дальнейшем оформить  на официальных переговорах.  С другой стороны это действительно празднование столетия события. И естественно, сама суть этого мероприятия все-таки не является переговорной. Переговоры —это одно из дополнительных возможностей, которые там могут произойти, а могут и не произойти. Естественно, что по ДРСМД будут вестись специальные переговоры, они будут тяжелыми и длительными. Они будут идти между министерствами иностранных дел, между президентами, разными структурами. У России тоже есть ряд резких политических ответов на это. Есть договора, из которых мы можем выйти, и соответственно, это будет неприятно президенту США, потому что эти договоры являются очень важными с точки зрения международной безопасности, и в том числе для США. У США тоже есть уязвимые точки", — сказал Безпалько. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Немецкие военные, архивное фото
    Мы с проверкой!

    Группа военных из ФРГ проинспектирует одну из воинских частей в Витебской области.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности: Таджикистана, России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении и флаг ОДКБ (справа налево)
    Все непросто

    Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.

  • Председатель правления НКО Русская школа Эстонии Мстислав Русаков
    Учить по-русски

    Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур на острове Ява
Буддийский храм на горе: Боробудур на острове Ява
Пятикилометровый пирог испекли в Южной Корее
Не слипнется: пирог в пять километров испекли в Южной Корее
Как получить жилье в Абхазии
Как получить жилье в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia