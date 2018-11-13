Асатурян о проекте SputnikPro: полезное и интересное общение с коллегами

О том, как проходило обучение в образовательном проекте SputnikPro в Москве, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказала его участница, журналист "Абаза-ТВ" Амелия Асатурян.

"Нам удалось пообщаться с руководителями учебных программ Олегом Щедровым и Олегом Дмитриевым, они рассказывали очень интересные вещи. Интересно было побывать на занятиях по инфографике, полученные знания я смогу уже сейчас применить в своей работе. Мне не хватало навыков иногда при иллюстрации репортажей, чтобы раскрыть ту или иную тему. Также были интересные практические занятия. Нам дали темы, мы должны были их осветить, после презентации выслушали подробный комментарий от руководителей. Очень многое говорилось о том, как лучше представить новость, как лучше заинтересовать зрителя, все это я смогу применить у себя в работе", — сказала Асатурян.

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