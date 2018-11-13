Агрба о прогнозе зимы в Абхазии: "природный барометр" никогда не подводит

"Одна из народных примет, которая никогда не обманывает, это полевые мыши, белки. Когда они очень активны, когда они стараются не упустить любой шанс, чтобы добыть еду, могут наглым образом и с руки схватить что-либо съедобное, то это говорит о долгой зиме. В основном я определяю по мышам, но и кошки очень метеозависимы. В прошлом году было ясно, что зима будет теплой, потому что мыши были ленивыми, на глаза не попадались, а в этом году они активность проявляют. Любая живность дает об этом знать, у них природный барометр работает очень четко", — сказал Агрба.