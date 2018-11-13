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Астамур Асландзия
© Фото: apsny-gal

Асландзия о бюджете Галского района на 2019 год: надеемся на особую экономическую зону

Радио
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У нас аграрный район, инвестора можно привлечь сельским хозяйством, сказал в интервью Sputnik Абхазия заместитель главы администрации Галского района Астамур Асландзия.

"У нас больших предприятий, которые могли бы пополнить бюджет, к сожалению, нет. Но все-таки есть у нас надежда на особую экономическую зону, созданную на территории Галского района. Есть управляющая компания, которая фактически начала работать. Надеемся на привлечение инвесторов и открытие предприятий в экономической зоне. У нас аграрный район, можно привлечь инвестора сельским хозяйством. Приезжают люди, которые заинтересованы в ведении сельского хозяйства, определенный спрос в этом есть", — сказал Асландзия.



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