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Владимир Брутер
© Sputnik Александр Натрускин

Брутер: "новые отношения" Британии с Россией – пустые слова Мэй

Радио
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Британский премьер Тереза Мэй собирается заявить о готовности Британии к "другим" отношениям с Россией. Это пустые слова, заявил в эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Соединенное Королевство готово строить новые отношения с Москвой, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на банкете лорда-мэра Сити в понедельник вечером. Это следует из фрагментов текста ее речи, которые канцелярия премьера передала в редакцию РИА Новости.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik предположил, какие на самом деле отношения имеет в виду Мэй.

"Новые отношения – это, видимо, отношения, где Москва будет выступать в качестве объекта, а ей будут рассказывать, что, как и когда она может сделать. Но этих отношений не будет, поэтому в данном случае это просто совершенно лишние, пустые слова. Это вообще не имеет никакого отношения к Мэй, у нее есть собственные проблемы с Brexit'ом – его не поддерживают ни оппозиция, ни значительная часть ее собственной партии. И поэтому, когда она вновь обращается к российской теме, она еще раз показывает свою собственную слабость. В России прекрасно понимают, что говорить с такими людьми по поводу того, как Россия "должна себя вести", какими должны быть новые отношения, совершенно бесполезно. Единственное, что совершенно понятно в этой ситуации, — Мэй не так долго будет премьер-министром. А нам уже сейчас нужно предполагать, кто будет следующим премьер-министром, и какими будут отношения с Великобританией при следующей власти", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik



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