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Владимир Дауров
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Дауров: в Сочи заинтересовались абхазским методом борьбы с вредителями

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Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Владимир Дауров в эфире радио Sputnik рассказал о своих впечатлениях от участия в заседании Сочинского делового клуба, посвященного нашествию на город насекомых-вредителей.

Заседание Сочинского делового клуба, прошедшее 11 ноября в Олимпийском университете, было посвящено нашествию на курорт насекомых-вредителей. Представители Абхазии были приглашены принять участие в заседании. 

"Мы обменивались информацией и опытом борьбы с насекомыми-вредителями. У нас немного разные подходы. Меня очень впечатлило то, что Абхазия в методах борьбы с вредителями не отстает от тех методов, которые существуют в мире. Это для нас было очень важно. В Сочи есть также проблема с пальмовым долгоносиком, но их подход к проблеме выглядит иначе. В основном они поврежденные деревья вырубают и высаживают новые. Мы же максимально стараемся сохранить то, что у нас есть, потому что у нас пальмы вековые, нам нельзя допускать, чтобы они погибали. Сочинцам был очень интересен наш опыт. Они даже говорили, что, возможно, наш опыт по борьбе с мраморным клопом применят и у себя", — рассказал Дауров.   

В Сочи за последние 17 лет было обнаружено около 40 новых видов вредителей, было озвучено на заседании Сочинского делового клуба. 



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