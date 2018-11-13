Дауров: в Сочи заинтересовались абхазским методом борьбы с вредителями

Заседание Сочинского делового клуба, прошедшее 11 ноября в Олимпийском университете, было посвящено нашествию на курорт насекомых-вредителей. Представители Абхазии были приглашены принять участие в заседании.

"Мы обменивались информацией и опытом борьбы с насекомыми-вредителями. У нас немного разные подходы. Меня очень впечатлило то, что Абхазия в методах борьбы с вредителями не отстает от тех методов, которые существуют в мире. Это для нас было очень важно. В Сочи есть также проблема с пальмовым долгоносиком, но их подход к проблеме выглядит иначе. В основном они поврежденные деревья вырубают и высаживают новые. Мы же максимально стараемся сохранить то, что у нас есть, потому что у нас пальмы вековые, нам нельзя допускать, чтобы они погибали. Сочинцам был очень интересен наш опыт. Они даже говорили, что, возможно, наш опыт по борьбе с мраморным клопом применят и у себя", — рассказал Дауров.

В Сочи за последние 17 лет было обнаружено около 40 новых видов вредителей, было озвучено на заседании Сочинского делового клуба.