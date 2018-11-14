Адлейба о конкурсе "Орфей": думаю, участники испытают то же, что и я в "Ты супер!"

"Я очень рада, что участвовала в проекте ("Ты супер!" — ред.). Это какой-то незаменимый опыт. Я познакомилась со многими талантливыми людьми, не только с участниками проекта, но и с некоторыми звездами российской эстрады. У меня на всю жизнь останутся воспоминания о проекте. Это был какой-то волшебный период в моей жизни. И мне кажется, что у каждого участника вокального конкурса "Орфей" будет так же. У него будет что рассказать своим друзьям, родственникам. Я думаю, что музыка — это восьмое чудо света. Когда я слушаю музыку, я погружаюсь в другой мир, там, где я чувствую кем хочу, где хочу быть", — сказала Адлейба.

Победительница международного музыкального проекта "Ты супер!" Лера Адлейба является автором проекта "Орфей" в Очамчырском районе. В кастинге на вокальный конкурс, который пройдет 17-18 ноября, могут принять участие жители района в возрасте от 12 до 18 лет.