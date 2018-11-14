Аргун о главной проблеме диабетиков: не осознают серьезности заболевания

"Проблемы больных сахарным диабетом в Абхазии, как и во всем мире, связаны в первую очередь с вопросами дисциплины и самоорганизованности. Диабетикам не всегда хочется контролировать свой сахар, поскольку в данный момент высокий сахар пациенту ничем не вредит, он его не замечает. Пациент не думает о том, что через 20-30 лет уже возникнут последствия. Они не осознают, насколько это все серьезно. Проблема также в том, что люди часто болеют диабетом, но при этом даже не понимают своей болезни, не понимают, сколько осложнений у них есть, не умеют контролировать болезнь. Осложнения диабета – это поражение глаз вплоть до полной слепоты, поражение ног, начиная от нейропатии, заканчивая гангренами, а также страдают функции почек – диабетическая нефропатия", — сказала Аргун.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается ежегодно 14 ноября, он был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и Всемирной организацией здравоохранения в ответ на угрозу возрастания заболевания диабетом во всем мире.



