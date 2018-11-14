Тания о встрече народа абаза в Санкт-Петербурге: решили создать ансамбль и спорткоманду

Встреча представителей абхазо-абазинского этноса, организованная по инициативе Всемирного абхазо-абазинского конгресса, впервые прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье 11 ноября. Об идеях, рожденных на этой встрече в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал помощник председателя Высшего совета ВААК Кан Тания.

"Многие абхазы и абазины впервые встретились здесь. Подобные встречи способствуют сближению народов. Но помимо этого во время подобных встреч рождаются идеи. И вот, буквально к концу вечера, появились две идеи: создать в Санкт-Петербурге абхазо-абазинский ансамбль, своего рода кружок народного танца, а также создать спортивную команду, состоящую из абхазов и абазин, для участия в следующем году в спортивных играх народа абаза в КЧР. Идея создания ансамбля принадлежала молодой активистке Линде Хишба. А идея создания спортивной команды была высказана Ренатом Симховым, неформальным лидером молодежного абазинского союза в Санкт-Петербурге. В ближайшем будущем региональное отделение ВААК будет рассматривать возможность для реализации этих двух идей", - рассказал Кан Тания.

Он также отметил, что представители Всемирного абхазо-абазинского конгресса хотят скорее закрепить озвученные идея для того, чтобы у проживающих в Санкт-Петербурге представителей диаспоры не было ощущения того, что это очередная встреча для галочки.