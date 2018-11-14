Офицеров-Бельский: за словами Юнкера об исторической ошибке Brexit ничего не стоит

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во вторник назвал трагической исторической ошибкой предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit).

"Да, я согласен, что это будет историческая ошибка в том отношении, что Великобритания вообще изначально вступила в ЕС для того, чтобы процессы, которые проходят на континенте, не шли бы без британского участия. Теперь Британии будет сложно повлиять на что-либо, что происходит в Европе, хотя, конечно, в силу многочисленных экономических, политических и человеческих связей эти процессы для Британии очень важны. Но нужно хорошо понимать и то, что слова Жана-Клода Юнкера были сказаны сразу после того, как Тереза Мэй неудачно завершила очередной раунд переговоров. По сути дела, стороны ни к чему не пришли, и со стороны Юнекра это было просто соболезнование британцам, просто политический жест, политес. Это слова, за которыми, я не думаю, что стоит какое-то большое переживание за дальнейшую судьбу Британии, тем более что Юнкер настроен на очень жесткие переговоры, на очень жесткие условия по отношению к британцам. И эту линию он вполне успешно выдерживает", - сказал Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.

В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС.

Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.