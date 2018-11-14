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Валерий Смыр
© Sputnik Бадрак Авидзба

Смыр: бюджет Сухумского района на 2019 год увеличился значительно

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Глава администрации Сухумского района Валерий Смыр рассказал Sputnik об исполнении бюджета района на 2018 год и о том, каким рассчитали бюджет на следующий год.

"На 2019 год бюджет Сухумского района изменился в разы. Если в 2018 году наш внутренний бюджет составлял 53 миллиона рублей, то на 2019 год мы подняли бюджет до 91 миллиона рублей. Это без дотаций, наши внутренние деньги. Это те резервы, которые мы нашли с помощью работы налоговой службы и других источников. Думаю, что Парламент утвердит наш бюджет на 2019 год. В 2018 году бюджет составлял 53 миллиона рублей, из которых 5 миллионов был дефицит, 25 миллионов рублей – дотации. За девять месяцев мы получили лишь 5 миллионов рублей дотаций. Несмотря на это, у нас за 9 месяцев текущего года бюджет перевыполнен на 16 с лишним миллионов рублей. Но это все не говорит о том, что Сухумский район себя чувствует очень хорошо. В районе много сел, все они расположены в высокогорных местах, и проблем очень много. Пользуясь тем, что бюджет района мы перевыполнили, мы провели ряд работ по капитальному ремонту кровли двух домов, по ремонту дорог, по прокладке водопровода. Всем матерям погибших бойцов и военным медсестрам в честь 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии мы смогли оказать материальную помощь в размере 5 тысяч рублей", - рассказал Смыр.



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