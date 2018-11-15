Скворцов о поиске родственников красноармейцев в Гале: трудности с фамилиями

"Это старинный самурзаканский край Абхазии, где есть свои культурные, исторические традиции, они точно так же, как и в других районах Абхазии дорожат поиском родственников. Сложность заключается в том, что это немецкие трофейные документы, которые мы имеем в своем распоряжении, и нам необходимо еще их правильно расшифровать. Мы уже эту работу провели, и теперь уже происходит доработка. Например, одно буква в фамилии - написано "Перандзия", а это "Берандзия". Мы хотим наиболее точно определить границы розыска. Здесь задействовано местное телевидение и газета, которые тоже этим вопросом будут заниматься. Здесь меньше произошла миграция населения, чем в центральной части Абхазии. Мы предполагаем, что многие находятся на своих местах", - сказал Скворцов