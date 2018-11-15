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Скворцов Григорий
© Sputnik / Томас Тхайцук

Скворцов о поиске родственников красноармейцев в Гале: трудности с фамилиями

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Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как в Галском районе проходят поиски родственников без вести пропавших красноармейцев.

"Это старинный самурзаканский край Абхазии, где есть свои культурные, исторические традиции, они точно так же, как и в других районах Абхазии дорожат поиском родственников. Сложность заключается в том, что это немецкие трофейные документы, которые мы имеем в своем распоряжении, и нам необходимо еще их правильно расшифровать. Мы уже эту работу провели, и теперь уже происходит доработка. Например, одно буква в фамилии - написано "Перандзия", а это "Берандзия".  Мы хотим наиболее точно определить границы розыска. Здесь задействовано местное телевидение и газета, которые тоже этим вопросом будут заниматься. Здесь меньше произошла миграция населения, чем  в центральной части Абхазии. Мы предполагаем, что многие находятся на своих местах", - сказал Скворцов



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